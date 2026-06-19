SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - William da Silva Santana, 32, investigado e preso sob suspeita de ter estuprado uma adolescente de 17 anos nas imediações da estação Tatuapé da linha 3-vermelha do Metrô, na zona leste de São Paulo, em 12 de maio, foi reconhecido pela vítima.

Ele também é suspeito de ter cometido um estupro contra uma mulher de 25 anos, na noite de 23 de abril, na região da Mooca, na zona leste.

Ele prestou depoimento e confessou ter cometido os dois estupros e roubado os telefones celulares das vítimas, de acordo com a Polícia Civil.

A SSP (Secretaria da Segurança Pública) afirmou que ele foi submetido a reconhecimento pessoal e acabou identificado pelas duas vítimas.

William passou mal e convulsionou no momento da prisão, em 10 de junho, e ficou hospitalizado. Ele recebeu alta na quinta-feira (18) e foi levado para a detenção, no 26° DP (Sacomã). O caso é investigado no 30° DP (Tatuapé).

Ele não apresentou advogado e foi representado pela Defensoria Pública na audiência de custódia -que manteve a prisão.

A Defensoria afirmou que participou da audiência de custódia de William para fins de verificação da legalidade da prisão. "As manifestações sobre casos criminais são realizadas exclusivamente nos autos do processo", ressaltou.

O crime contra a adolescente ocorreu em 12 de maio, por volta de 21h15.

Imagens de câmeras de monitoramento mostram que William chegou na região da estação pouco antes e observou o movimento de pedestres. Segundo a polícia, ele aparentava buscar uma vítima.

O vídeo mostra que ele chegou a andar atrás de uma mulher, mas mudou de direção e atravessou a rua ao notar a adolescente.

De acordo com o registro policial, a vítima estava perdida e pediu informação para William sobre como chegar à estação. Ele se ofereceu para ajudá-la e a convenceu a segui-lo até uma rua próxima. No entanto, a vítima foi levada até um beco sem saída de uma obra.

Quando percebeu que o local não dava acesso ao terminal, a adolescente contou que tentou voltar, mas foi impedida pelo agressor, que a ameaçou dizendo estar armado. Após estuprar a jovem, ele fugiu levando o aparelho celular dela.

Por meio das imagens das câmeras de monitoramento, as equipes chegaram até William.

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