SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma equipe da Guarda Civil Metropolitana Ambiental encontrou dois corpos em uma átra de mata no bairro Jardim Bonifácio, na zona leste de São Paulo, na manhã desta sexta-feira (19).
Os cadáveres, que estavam rua Keia Nakamura, são de um homem e uma mulher.
O local foi isolado e aguarda perícia. A Polícia Científica fará a identificação dos corpos. O caso foi comunicado ao 53º DP (Parque do Carmo), que deve prosseguir com o registro da ocorrência.
A Folha apurou que uma das hipóteses apuradas é que os mortos estariam envolvidos em uma ocorrência recente em Guaianases, também na zona leste.
Canil da GCM foi acionado e fará uma varredura mais detalhada do local para possível encontro de outros cadáveres.