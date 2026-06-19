SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem de 32 anos, que estava internado em uma clínica de reabilitação em São Paulo, está desaparecido há 22 dias e a família cobra por explicações sobre o caso.

Guilherme Medeiros da Silva foi visto pela última vez no dia 28 de maio, na Rodovia Anhanguera. Ele estava internado para reabilitação desde dezembro do ano passado na clínica Estância Terapêutica Vida Plena, localizada em Cotia, na Grande SP.

No dia em que desapareceu, Guilherme havia saído da clínica para realizar uma atividade externa. Entretanto, a família afirma que não autorizou a saída de Guilherme do local, segundo explicou à reportagem a advogada Ana Paula Góis, que representa os familiares dele.

Clínica só avisou a família sobre o desaparecimento de Guilherme no dia seguinte, em 29 de maio. Os parentes registraram boletim de ocorrência no dia 30, quando teve início uma investigação para localizá-lo.

A clínica alegou que Guilherme havia saído para buscar doações em uma igreja evangélica. Durante o retorno à clínica, o caminhão quebrou na estrada e, nesse momento, ele teria se afastado, adentrado uma área de mata e sumido. A clínica não informou quem acompanhava Guilherme na atividade.

Advogada diz que clínica nega ter responsabilidade pelo sumiço de Guilherme. A Estância Terapêutica afirma que uma cláusula contratual a exime de qualquer responsabilidade por fatos ocorridos fora de suas dependências, embora Guilherme tenha desaparecido em um momento de atividade da própria instituição.

Clínica ainda alega que os familiares autorizaram Guilherme a participar de atividades externas. Ana Paula, porém, afirma que a mãe do rapaz não autorizou a saída dele em nenhuma circunstância.

Estância Terapêutica divulgou comunicado de desaparecimento nas redes sociais, mas o número de telefone disponibilizado para o envio de informações está ilegível na publicação. A reportagem entrou em contato com a clínica para pedir posicionamento, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestação.

Caso segue sob investigação pela Polícia Civil. Familiares e autoridades solicitam que qualquer informação que possa ajudar na localização de Guilherme seja comunicada imediatamente às policias Civil ou Militar no 190.