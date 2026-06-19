RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O líder indígena Raoni Metuktire foi transferido na manhã desta sexta-feira (19) de Sinop, no norte de Mato Grosso, para o Hospital São Paulo, da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), onde dará continuidade ao tratamento de saúde e ao acompanhamento cirúrgico de seu quadro clínico.

Segundo boletim divulgado pelo Hospital e Maternidade Dois Pinheiros, a transferência foi definida após avaliação conjunta das equipes médicas responsáveis pelo caso. O transporte foi realizado em uma aeronave disponibilizada pelo Governo de Mato Grosso.

Raoni estava internado desde domingo (14), após ser diagnosticado com sepse pulmonar associada a uma pneumonia broncoaspirativa. Na terça-feira (16), a equipe médica informou que ele havia apresentado melhora significativa da função renal e redução dos indicadores da infecção.

De acordo com o hospital, Raoni deixou a UTI nos últimos dias e foi transferido em condição clínica estável. No momento do embarque, ele estava lúcido, consciente e orientado, respirando espontaneamente e sem necessidade de suporte ventilatório mecânico, segundo o comunicado.

Durante o trajeto para São Paulo, o líder indígena foi acompanhado por dois familiares, além de um médico intensivista e um enfermeiro. Na capital paulista, o acompanhamento será conduzido pelo cirurgião Franz Robert Apodaca Torrez, professor da Escola Paulista de Medicina da Unifesp.

O líder indígena começou a apresentar sintomas no sábado (13), quando registrou episódios de vômito em sua residência, na região de Peixoto de Azevedo (MT). No dia seguinte, apresentou novos episódios de vômito, além de tosse persistente, dor abdominal e eliminação de pequena quantidade de sangue pela boca, sendo transferido de avião para Sinop.

A nova internação ocorreu menos de um mês após Raoni receber alta do mesmo hospital. Em maio, ele foi hospitalizado após apresentar mal-estar clínico e complicações respiratórias e gastrointestinais. Antes disso, também havia passado cinco dias internado para tratar dores abdominais associadas a uma hérnia.

Como Raoni não foi registrado ao nascer, a data exata de seu nascimento é desconhecida. A partir de seus relatos, o antropólogo Fernando Niemeyer calcula que o cacique seja de 1937, mas não há confirmação oficial sobre isso.

Reconhecido internacionalmente pela defesa da Amazônia e dos povos indígenas, Raoni ganhou notoriedade nos anos 1970 ao se posicionar contra a construção da rodovia Transamazônica durante a ditadura militar (1964-1985). Em 1989, após conhecer o músico britânico Sting, iniciou uma série de viagens internacionais e se consolidou como uma das vozes mais conhecidas em defesa da floresta amazônica e dos direitos indígenas.