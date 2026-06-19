SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher de 26 anos foi presa em flagrante nesta quinta-feira (18) em Goiás, suspeita de fingir que a filha de três anos tinha câncer para pedir dinheiro.

Suspeita abordava frequentadores de academias com história falsa sobre leucemia. Segundo a Polícia Civil, ela dizia que a filha estava em tratamento contra câncer (LLA) e pedia doações para fazer exames para saber se a doença havia se espalhado, pedindo para vítimas comprarem rifas e enviarem dinheiro via Pix.

Investigação aponta que a criança não tem câncer. De acordo com as apurações, a menina não está fazendo nenhum tratamento oncológico, e a narrativa usada pela mãe era falsa.

Polícia acredita que mais de 200 pessoas possam ter caído no golpe. Segundo a corporação, o golpe foi aplicado em academias de pelo menos quatro bairros de Catalão, e a suspeita também atuava em outras cidades do estado.

Mulher foi localizada na GO-330, próximo a Urutaí, e tinha R$ 17 mil em espécie. O valor, segundo a investigação, foi obtido com as doações obtidas junto às vítimas. Ela foi autuada em flagrante por estelionato no Geic de Catalão e encaminhada ao sistema prisional.

Suspeita interrompia aulas para contar a história. Segundo relato de uma vítima à TV Anhanguera, ela pediu para parar o treino e disse que a filha estava internada na UTI do Hospital Araújo Jorge. "Todo mundo se comoveu. Tinha muita mãe ali na hora", contou.

Rifas eram vendidas a R$ 30 cada ou duas por R$ 50. Além das rifas, a mulher também solicitava transferências via Pix.

Ela pressionava as vítimas para conseguir os pagamentos. Um dos frequentadores relatou que a suspeita disse ter autorização da dona da academia para pedir ajuda e insistiu até que ele fizesse o Pix.

Contradições entre as versões levantaram a desconfiança das vítimas. Donos de academias perceberam que ela contava histórias diferentes dependendo do local, e o cruzamento de informações entre os estabelecimentos levou ao acionamento da polícia.