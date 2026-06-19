SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de São Paulo prendeu sete pessoas e apreendeu dois adolescentes suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em roubos a residências na capital.

Operação foi deflagrada na madrugada de hoje. Ação foi conduzida pela 2ª Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco), que monitorava um veículo suspeito de participação em crimes anteriores e circulava com placas adulteradas.

Carro foi localizado na zona norte, na região do Jardim Guapira, e ocupantes tentaram fugir. Ao perceberem a aproximação dos policiais, os quatro ocupantes fugiram em alta velocidade, mas foram interceptados. Uma arma de fogo foi encontrada escondida sob o banco do passageiro.

Grupo tentou invadir uma casa na região durante a madrugada. Segundo o boletim de ocorrência, vítima percebeu a movimentação suspeita e acionou as autoridades, o que fez os criminosos fugirem do local antes de entrar no imóvel.

Investigação levou a dois imóveis em Heliópolis. Primeiro endereço abrigava dinheiro e documentos de vítimas. No local, a polícia apreendeu um homem suspeito de integrar a associação criminosa, além de encontrar R$ 1,7 mil em espécie e objetos de origem ilícita.

No segundo imóvel, quatro suspeitos foram encontrados, incluindo dois menores. Um dos homens era procurado pela Justiça por envolvimento em roubos a residências e tinha mandado de prisão em aberto. Uma arma de fogo foi apreendida neste endereço.

Caso foi registrado na 2ª Delegacia Seccional Sul. Entre as acusações estão adulteração de sinal identificador de veículo, receptação, associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo e tentativa de roubo a residência.