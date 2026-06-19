SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A seleção brasileira entra em campo apenas às 21h30 desta sexta-feira (19) -a equipe do técnico Carlos Ancelotti enfrenta o Haiti pela segunda rodada da Copa do Mundo-, mas muitos torcedores parecem não ter saído de casa à espera da primeira vitória da seleção no Mundial. Pelo menos esse foi o reflexo do trânsito, principalmente pela manhã.

Dados da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) mostram que o paulistano sofreu bem menos nas ruas e avenidas da capital nessa manhã. Às 7h30, por exemplo, havia apenas 285 km de lentidão no município. Um refresco se comparado aos 357 km do mesmo horário na sexta-feira (12) passada.

Nenhuma sexta-feira teve índice tão baixo nesse horário durante o último mês.

O trânsito começou a ganhar corpo a partir do meio da tarde, mas ainda com lentidões inferiores às das últimas sextas-feiras. Às 17h, o anda e para era de 793 km contra 813 km do último dia 12.

No sábado (13) passado, quando a seleção estreou na Copa (empate em 1 a 1 com o Marrocos), houve certa correria para chegar a tempo em casa. Às 18h30, ou seja, 30 minutos antes da partida, o índice de lentidão apontava 479 km, contra 226 km do mesmo horário no sábado anterior (6). Pela manhã era semelhante ao de feriados.

O Brasil faz seu último jogo da primeira fase da Copa na próxima quarta-feira (24), às 19h (contra a Escócia), em pleno horário de pico do trânsito do início da noite em São Paulo.

O maior congestionamento do ano foi registrado às 18h do dia 15 de maio, também uma sexta-feira, com 1.348 km de lentidão.

O recorde de trânsito da cidade de São Paulo foi em 5 de setembro de 2019, uma quinta-feira, antes da pandemia que esvaziaria as ruas. Às 18h30 daquele dia, a CET registrou 1.902 km de lentidão.

Desde março de 2023, o cálculo atual da companhia, em parceria com o aplicativo Waze, abrange 20 mil km de ruas e avenidas da capital paulista.