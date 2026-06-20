SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Moradores de diversas cidades do país foram surpreendidos no final da noite desta sexta-feira (19) e início da madrugada do sábado (20) com um alerta de evento extremo da Defesa Civil de conteúdo enigmático. As mensagens continham a palavra "misantropia" ou variações como "misantropi4".

A palavra denota aversão, desconfiança ou desprezo por pessoas e pela espécie humana.

Em Curitiba, no Paraná, as mensagens foram recebidas por volta das 23h45 da sexta-feira. Em outros locais do país, como São Paulo, Brasília e Aracaju, os relatos do recebimento são da madrugada do sábado, por volta da 1h30 da manhã.

Questionada, a Defesa Civil de São Paulo emitiu a seguinte nota: "A ferramenta Cellbroadcast, tecnologia utilizada para envio do alerta severo e extremo é gerida pela Anatel [Agência Nacional de Telecomunicações]. A Defesa Civil de São Paulo está em contato com o órgão, uma vez que não foi enviado nenhum alerta por seus agentes". O órgão também afirmou em seu perfil na rede X que a plataforma, desenvolvida pela Agência com o Cenad (Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres), foi desabilitada até que tudo seja esclarecido.

Após repercussão nas redes e reclamações, o Governo do Estado do Paraná também se manifestou em seu perfil no X sobre o evento.

Segundo a entidade, a Defesa Civil do Paraná não foi responsável pelo envio, e já teria procedido com o acionamento da Defesa Civil Nacional e a (Anatel) a respeito da ocorrência. O comunicado também afirma que não há previsão de nenhum evento severo para Curitiba.