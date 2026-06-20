Os 80 anos de Maria Bethânia, a conscientização sobre a preservação da água, o combate à seca e o Dia Nacional do Orgulho Autista são os destaques do programa Rádio Animada deste domingo (21).

Transmitido ao vivo, das 8h às 10h, pela Rádio MEC, o episódio pode ser acompanhado na frequência MEC AM 800 kHz Rio, pelo player no site ou pelo aplicativo das Rádios EBC.

Durante o programa, o público escuta músicas que celebram a cantora e compositora Maria Bethânia, que completou 80 anos nesta quinta (18), além de canções que abordam a importância da água e do combate à seca. No primeiro bloco, os ouvintes acompanham um episódio do Maritaca inteiramente dedicado ao universo dos gatos. Já no quadro Música Brasileira para a Infância, o público vai conhecer o trabalho e as canções do duo Mundo Aflora.

A literatura ganha destaque no quadro Biblioteca Rádio Animada, que apresenta o clássico O Pequeno Príncipe, do escritor francês Antoine de Saint-Exupéry. O programa fala sobre a obra partir de adaptações do clássico da literatura infanto-juvenil, como a peça O Pequeno Príncipe Preto.

No segundo bloco, dentro do quadro Música Para a Infância Pelo Mundo, a Rádio Animada destaca faixas do álbum Songs for Kids on the Autism Spectrum, que integra o projeto internacional The Global Music Therapy. O quadro Deixa que eu Conto, também na segunda parte do programa, traz a contação de histórias com o conto O Rouxinol e a Cobra Cega.

Sobre a Rádio MEC

Conhecida de norte a sul do país como "A Rádio de Música Clássica do Brasil", a Rádio MEC é consagrada pelo público por sua vocação direcionada à música de concerto. A tradicional estação dedica 80% de sua programação à música clássica e leva ao ar compositores brasileiros e internacionais de todos os tempos.

A emissora pode ser sintonizada pela frequência FM 99,3 MHz e AM 800 kHz no Rio de Janeiro. O dial da Rádio MEC em Brasília está em FM 87,1 MHz e AM 800 kHz. O público também acompanha a programação em Belo Horizonte na frequência FM 87,1 MHz. O conteúdo ainda é veiculado no app Rádios EBC.

Os ouvintes têm participação garantida e podem colaborar com sugestões para a programação da Rádio MEC. O público pode interagir pelas redes sociais e pelo WhatsApp. Para isso, basta que os interessados enviem mensagens de texto para o número (21) 99710-0537.

Serviço

Rádio Animada - domingo (21), às 8h, na Rádio MEC AM 800khz, player no site e aplicativo Rádios EBC.

Reprise no sábado (27/6), às 8h.

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Como sintonizar a Rádio MEC

Rio de Janeiro: FM 99,3 MHz e AM 800 kHz

Belo Horizonte: FM 87,1 MHz

Brasília: FM 87,1 MHz e AM 800 kHz

Fortaleza (Rádio Educativa): 86,7 MHz

Parabólica - Star One C2 - 3748,00 MHz - Serviço 3

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