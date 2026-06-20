SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O inverno começa às 5h24 deste domingo (21) e será marcado por dias de frio intenso no Centro-Sul do Brasil, com previsão de geadas, temperaturas abaixo de -8°C e possibilidade de neve nas áreas mais altas das serras do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

Inverno começa com chuvas e queda da temperatura em diversas regiões. A primeira semana da estação será marcada pela passagem de uma massa de ar frio de origem polar pelas regiões Sul e Sudeste. "A sensação de frio será grande e por vários dias consecutivos", aponta o boletim do Climatempo.

Previsão indica recorde de temperatura negativa do Brasil neste ano. As estimativas indicam que a segunda onda de ar frio deve deixar as temperaturas mais de 4°C abaixo da média normal para junho em vários pontos do país. Como consequência, a expectativa é de que o frio alcance -8°C nas áreas serranas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina e supere a mínima registrada em Bom Jardim da Serra (SC), no último dia 18 (-7,3°C).

Neve e geadas estão previstas para os dias de queda acentuada da temperatura. As projeções da Climatempo não descartam a chance de nevar nas zonas mais frias do Sul do Brasil entre os dias 22 e 23 de junho. O fenômeno deve persistir até a próxima sexta-feira (26), quando o ar polar intenso começa a abandonar o território nacional.

Temperaturas abaixo de 0°C podem ser registradas em outras regiões do Brasil. Além dos três estados do Sul do país, as temperaturas negativas também são esperadas para cidades de São Paulo e de Mato Grosso do Sul, além do resfriamento no sul de Goiás, no Triângulo Mineiro, na Zona da Mata Mineira e no centro-sul do Rio de Janeiro.

A madrugada e a manhã do dia 24 de junho serão congelantes no Sul do Brasil, com temperaturas abaixo de zero em vários locais. E o frio aumenta em toda a região, desde São Paulo até o centro-sul de Mato Grosso e sul de Rondônia.

Relatório do Climatempo

A meteorologia também indica chuvas intensas na primeira semana do inverno. Os temporais são aguardados a partir da próxima segunda-feira (22) e devem se estender para São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Acre e extremo sul do Amazonas. "Há risco de pancadas de chuva moderadas a fortes e com raios", prevê a Climatempo.

Expectativa por Super El Niño agrava a situação no território nacional. A MetSul Meteorologia alerta para a possibilidade de chuvas e enchentes decorrentes do fenômeno climático causado pelo aquecimento acima da média das águas do Oceano Pacífico. Como consequência, são aguardadas chuvas de granizo, vendavais e possíveis tornados na região Sul.