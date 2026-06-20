CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Um acidente no trecho da BR-262 em Betim (MG), região metropolitana de Belo Horizonte, envolveu 15 veículos e deixou uma pessoa morta na manhã deste sábado (20). Ao menos sete pessoas ficaram feridas, de acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais.

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o acidente ocorreu por volta das 7h no quilômetro 357, e a via segue totalmente interditada no sentido Belo Horizonte.

"Recomendamos aos motoristas evitarem a região pois não há previsão de liberação da via", diz comunicado da PRF.

Equipes dos bombeiros e da PRF atuam no atendimento às vítimas.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram que o local estava com forte neblina no momento do acidente. Entre os 15 veículos envolvidos está um ônibus.

A reportagem não conseguiu contato com a concessionária Way262, responsável pelo trecho, até a publicação.

Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais informou que "foi acionada para deslocar equipe da perícia, a fim de realizar os trabalhos de praxe". Os trabalhos ainda estão em andamento.