SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O cacique Raoni Metuktire, 94, está internado em estado grave na UTI do Hospital São Paulo, da Escola Paulista de Medicina da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), na zona sul da capital paulista.

Ele apresenta quadro de obstrução intestinal, desidratação e pneumonia aspirativa. O boletim foi publicado no Instagram do Instituto Raoni na noite de ontem. Uma atualização do estado de saúde deve ser divulgada hoje à tarde.

Quadro é considerado grave, mas estável. Raoni está em tratamento com antibióticos e o plano dos médicos prevê que ele seja monitorado continuamente e realize novos exames para investigação diagnóstica.

O líder indígena foi transferido ontem de um hospital em Sinop (MT), onde estava internado desde domingo, para São Paulo. A decisão foi tomada pela equipe médica após melhora do quadro clínico. O governo do Mato Grosso disponibilizou uma aeronave para realizar a transferência.

Raoni é líder dos kayapó, um povo indígena nômade, e é conhecido internacionalmente. Reconhecido por seu grande disco labial -símbolo de um guerreiro disposto a morrer por sua terra- e seu cocar de penas amarelas, ele denuncia há mais de três décadas as ameaças contra os povos amazônicos por causa do desmatamento.

O cacique também foi importante ator para demarcar os territórios Mbêngôkre e defender os povos na Constituinte. Ele levou dezenas de guerreiros kayapós à Brasília em um esforço de inserir, no texto da nova Constituição, a garantia aos direitos indígenas e à demarcação de terras.