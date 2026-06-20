RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um homem foi morto a tiros na noite desta sexta-feira (19) e outro ficou ferido durante uma briga em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. O caso aconteceu no momento em que pessoas estavam em uma praça acompanhando a partida entre Brasil e Haiti pela Copa do Mundo.

O autor dos disparos é um sargento da Polícia Militar. Ele, que apresentou-se à polícia alegando ser o autor dos tiros, não foi preso. O sargento não teve o nome divulgado.

Em nota, a Polícia Civil disse que o PM não foi preso em flagrante porque a delegacia "não identificou a presença de requisitos legais necessários para a lavratura da prisão", sem detalhar quais seriam os requisitos.

Testemunhas relataram nas redes sociais que a briga começou durante uma confusão entre crianças e adolescentes que estavam na praça Rosária Trotta. O tumulto escalou quando os responsáveis pelas crianças foram chamados, incluindo o sargento.

De folga e armado, o PM estava no local com a mulher e os netos. Ele disse em depoimento à Polícia Civil que fora agredido pelas vítimas antes de disparar os tiros. Vídeos publicados nas redes sociais mostram que ele sacou a arma em meio a dezenas de pessoas.

Fabio Silva, que segundo testemunhas é pai de um dos adolescentes que estava na praça, foi atingido pelos disparos. A vítima chegou a dar entrada no hospital municipal Rocha Faria, mas não resistiu e morreu. O outro homem baleado, que não teve o nome divulgado, segue internado.

A Polícia Civil disse que as circunstâncias do caso são "rigorosamente apuradas" com depoimentos e análise de imagens de câmeras de segurança. O órgão não disse se a arma usada pelo PM foi apreendida.

Questionada sobre eventual apreensão da arma, a PM também não respondeu. A corporação afirmou que a Corregedoria instaurou inquérito para investigar o caso.