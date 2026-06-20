SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O líder indígena Raoni Metuktire passou por cirurgia de desobstrução intestinal na tarde deste sábado (20) no Hospital São Paulo, da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo).

Segundo a instituição, a operação foi feita com técnica minimamente invasiva e ocorreu sem complicações. O objetivo do procedimento é normalizar o trânsito intestinal.

O cacique voltou a ser internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do hospital e receberá antibioticoterapia e suporte clínico.

Raoni foi transferido para a capital paulista na manhã de sexta-feira (19), vindo de Sinop, no norte de Mato Grosso, para dar continuidade ao tratamento de saúde e ao acompanhamento cirúrgico de seu quadro clínico.

A transferência para São Paulo foi definida após avaliação conjunta das equipes médicas responsáveis pelo caso, segundo boletim divulgado pelo Hospital e Maternidade Dois Pinheiros, onde o líder estava em Sinop. O transporte foi realizado em uma aeronave disponibilizada pelo Governo de Mato Grosso.

O Hospital São Paulo afirma que, no momento da chegada, nesta sexta, Raoni apresentava quadro de obstrução intestinal, desidratação e pneumonia aspirativa. Ele passou a noite na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) sem febre e respirando sem necessidade de aparelhos, acrescenta o boletim.

Raoni estava internado em Sinop desde domingo (14), após ser diagnosticado com sepse pulmonar associada a uma pneumonia broncoaspirativa. Ele havia apresentado sintomas no sábado (13), quando registrou episódios de vômito em sua residência, na região de Peixoto de Azevedo (MT).

No dia seguinte, apresentou três novos episódios de vômito, além de tosse persistente, dor abdominal e eliminação de pequena quantidade de sangue pela boca, sendo transferido de avião para Sinop.

Dois dias depois, na terça (16), a equipe médica informou que ele havia apresentado melhora significativa da função renal e redução dos indicadores da infecção.

De acordo com o hospital, Raoni deixou a UTI nos últimos dias e foi transferido em condição clínica estável. No momento do embarque ele estava lúcido, consciente e orientado, respirando espontaneamente e sem necessidade de suporte ventilatório mecânico, diz a unidade.

Durante o trajeto para São Paulo, o líder indígena foi acompanhado por dois familiares, além de um médico intensivista e um enfermeiro. Na capital paulista, o acompanhamento será conduzido pelo cirurgião Franz Robert Apodaca Torrez, professor da Escola Paulista de Medicina da Unifesp.

NOVA INTERNAÇÃO EM MENOS DE UM MÊS

A nova internação ocorreu menos de um mês após Raoni receber alta do Hospital e Maternidade Dois Pinheiros. Em maio, ele foi hospitalizado após apresentar mal-estar clínico e complicações respiratórias e gastrointestinais. Antes disso, também havia passado cinco dias internado para tratar dores abdominais associadas a uma hérnia.

A equipe médica informou, à época, que o líder indígena possui comorbidades preexistentes, entre elas DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica), insuficiência cardíaca, uso de marcapasso cardíaco e hérnia diafragmática.

Desde 2020, Raoni já passou por seis internações no Hospital e Maternidade Dois Pinheiros. A relação com a unidade foi construída a partir das Expedições UFMT-Xingu, projeto de extensão da Universidade Federal de Mato Grosso em parceria com o hospital, que leva atendimento especializado às aldeias da Terra Indígena Capoto/Jarina.

Reconhecido internacionalmente pela defesa da Amazônia e dos povos indígenas, Raoni ganhou notoriedade nos anos 1970 ao se posicionar contra a construção da rodovia Transamazônica durante a ditadura militar (1964-1985). Em 1989, após conhecer o músico britânico Sting, iniciou uma série de viagens internacionais e se consolidou como uma das vozes mais conhecidas em defesa da floresta amazônica e dos direitos indígenas.

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