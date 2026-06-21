SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O inverno no Hemisfério Sul começa oficialmente neste domingo (21), às 5h24 (horário de Brasília).

Na cidade de São Paulo, o primeiro dia da estação mais fria do ano deve ter chuva fraca e chuvisco durante a madrugada, mas o sol retorna entre nuvens no decorrer do dia, de acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da prefeitura. A temperatura deve variar entre mínima de 12°C e máxima de 22°C.

Para segunda-feira (22) a previsão indica que o sol volta a predominar na capital paulista, favorecendo a elevação das temperaturas. Mas ainda deve fazer frio na madrugada, afirma o CGE, com mínima perto de 11°C e máxima que pode chegar aos 25°C.

Essa estabilidade, no entanto, deve durar pouco. O Climatempo indica risco de pancadas de chuva de moderada a forte intensidade na terça-feira (23), com raios, e possível queda nas temperaturas, com máxima de 19°C.

Para quarta (24) o Climatempo prevê chuva forte pela manhã, com aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva à noite. Já a quinta-feira (25) deve ser de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado durante o dia e a noite.

Na sexta (26), a agência indica que o ar polar intenso começa a sair do Brasil, e as temperaturas entram em elevação.

O frio já se fez sentir mesmo antes do início oficial do inverno. De acordo com o CGE, os termômetros em São Paulo oscilaram em torno de 13,5°C na madrugada deste sábado (20). A temperatura absoluta mais baixa da cidade, de 8°C, foi registrada no extremo sul da cidade, enquanto a região central marcou 15,3°C.

Para o restante do inverno, a Defesa Civil do Estado de São Paulo prevê novas incursões de ar frio entre julho e agosto, capazes de provocar quedas acentuadas de temperatura e risco de geadas nas regiões sul e leste do estado. O órgão afirma, contudo, que esses episódios devem ocorrer de forma pontual, sem persistência de longos períodos consecutivos de frio.