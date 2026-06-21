O procedimento foi feito sem complicações, com uma técnica minimamente invasiva. Posteriormente, o cacique foi transferido para Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde deve se recuperar da cirurgia e do quadro de desidratação e pneumonia aspirativa.

Em boletim divulgado às 11h30 deste domingo (21), o hospital afirma que o cacique segue com boa evolução clínica, afebril e respirando em ar ambiente. Está consciente e respondendo às solicitações.

O Instituto Raoni, que presta informações sobre o estado de saúde do cacique, nas redes sociais, agradeceu a todos que vibraram positivamente pela cirurgia e pela recuperação da liderança indígena.

"A cirurgia foi um sucesso e ele permanece na UTI para observação, recebendo todos os cuidados", afirma o instituto, em nota. "Nossa profunda gratidão por cada gesto de carinho e solidariedade".

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Anteriormente, Raoni estava internado no hospital Maternidade Dois Pinheiros, em Sinop, no Mato Grosso. Ele foi transferido para São Paulo sexta-feira (19).

Em São Paulo, o acompanhamento de Raoni é conduzido pelo médico Franz Robert Apodaca Torrez, cirurgião e professor da Escola Paulista de Medicina da Unifesp.

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