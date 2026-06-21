SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma ciclista de 75 anos morreu em um acidente na noite deste sábado (20) na rodovia SC-108, em Massaranduba (SC).

O acidente envolveu a bicicleta da idosa e um carro na altura do quilômetro 51 da rodovia. Os Bombeiros Voluntários de Massaranduba atenderam a ocorrência por volta das 18h11, mas não informaram como a batida aconteceu.

A ciclista Natalia Golembiewski Rohweder morreu no local do acidente devido aos graves ferimentos. Ela sofreu diversas lesões.

Motorista do carro, de 52 anos, ficou ferido. Ele, que não teve o nome divulgado, foi encaminhado para uma unidade de saúde.

Vítima era conhecida como dona Ana na comunidade local. Em uma postagem no Instagram, a entidade Sociedade Onze União afirmou que a idosa era uma mulher guerreira, de coração grande e que sempre ajudou o próximo.

Velório de Natalia ocorreu neste sábado na Igreja dos Apóstolos, em Massaranduba. O sepultamento estava previsto para as 16h. Ela deixa quatro filhos, segundo a Sociedade Onze União.