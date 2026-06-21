SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma menina de 2 anos ficou gravemente ferida após cair da varanda de um prédio em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, região metropolitana de São Paulo. A mãe dela foi presa.

Caso aconteceu na madrugada deste sábado (20). O incidente foi registrado no bairro dos Casa, segundo a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo).

Moradores socorreram a vítima e a levaram para uma unidade de saúde. Ela, no entanto, precisou ser transferida para o Hospital de Urgência da cidade por causa da gravidade dos ferimentos e não há informações sobre o estado de saúde.

Mãe da criança foi presa em flagrante por abandono de incapaz. Ao prestar depoimento na delegacia, a mulher de 20 anos confirmou à polícia que não estava no apartamento no momento da queda. O Cidade Alerta, da Record TV, relatou que a queda ocorreu do terceiro andar do prédio.

Ela afirma que se ausentou por um curto período antes do acidente. Levada ao 1º Distrito Policial, a mãe permanece detida enquanto os desdobramentos do caso são investigados.

A Polícia Civil solicitou uma perícia no local da queda da menina. A SSP-SP afirma que os peritos vão analisar a estrutura do prédio para descobrir como a criança teve acesso à varanda do imóvel.