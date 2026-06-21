SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O cacique Raoni Metuktire, 94, apresenta "boa evolução" após a realização de uma cirurgia de desobstrução intestinal e respira sem o auxílio de aparelhos, aponta o boletim médico do Hospital São Paulo.

Raoni segue sob observação na UTI. O líder indígena é acompanhado após um procedimento "minimamente invasivo" na tarde de ontem para tratar uma desobstrução intestinal.

Ele tem "boa evolução clínica" e está consciente. A atualização do estado de saúde de Raoni aponta que ele não apresenta febre e respira em ar ambiente. "[Raoni] está consciente e respondendo às solicitações", diz o comunicado publicado no Instagram do Instituto Raoni.

O líder indígena foi transferido para São Paulo na sexta-feira (19). A decisão foi tomada pela equipe médica após melhora do quadro clínico. O Governo do Mato Grosso disponibilizou uma aeronave para realizar a transferência de Sinop (MT) para a capital paulista.

Raoni é líder dos kayapó, um povo indígena nômade, e é conhecido internacionalmente. Reconhecido por seu grande disco labial -símbolo de um guerreiro disposto a morrer por sua terra- e seu cocar de penas amarelas, ele denuncia há mais de três décadas as ameaças contra os povos amazônicos por causa do desmatamento.

Ele também foi um importante ator para demarcar os territórios mbêngôkre e defender os povos na Constituinte. O cacique também levou dezenas de guerreiros kayapós a Brasília em um esforço de inserir, no texto da nova Constituição, a garantia aos direitos indígenas e à demarcação de terras.