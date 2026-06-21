SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil prendeu na noite deste sábado (20) o segundo suspeito de envolvimento na morte de um policial militar reformado durante um assalto na ciclovia ao lado do Parque Jacuí, na zona leste de São Paulo.

O PM Rodrigo José Saraiva e outro homem andavam de bicicleta nas proximidades do parque quando foram abordados por criminosos, por volta das 13h de terça-feira (16). Baleado, Saraiva foi levado ao Hospital Municipal Ermelino Matarazzo, mas não resistiu.

Segundo a polícia, Erisvaldo Ribeiro Santos foi conduzido até a delegacia da região. Ele é irmão de Wanderson Santos Ribeiro, que também está preso por suspeita de participação no latrocínio (roubo seguido de morte). Ambos tiveram prisão temporária decretada pela Justiça.

A Folha não identificou a defesa dos investigados. A polícia não soube informar se eles já apresentaram advogado.

Segundo a Polícia Civil, os suspeitos têm antecedentes criminais e atuariam em roubos a bicicletas. De acordo com o delegado Júlio Geraldo, do 63º DP, Wanderson admitiu ter discutido com o policial e atirado nele com um revólver, que teria sido descartado em um rio.

Ele teria ainda fugido com a arma da vítima, as bicicletas e um celular. Durante a prisão, segundo a polícia, Wanderson indicou o esconderijo da pistola do PM, que foi recuperada.

As bicicletas foram encontradas abandonadas em um imóvel na rua Serra de Juruoca, em São Miguel Paulista, também na zona leste.


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