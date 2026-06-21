SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de São Paulo entregou neste domingo (21) um lote de 500 novos ônibus elétricos para o sistema municipal de transporte coletivo. A frota elétrica da capital paulista chega a 1.759 veículos do tipo, segundo a gestão.

Para a entrega, a gestão Ricardo Nunes(MDB) enfileirou todos os 500 ônibus em um trecho de mais de 7 km da Marginal Tietê.

Segundo Nunes, com os novos ônibus, São Paulo deixará de consumir 20 milhões de litros de óleo diesel.

"Isso mostra a importância da entrega de hoje e o quanto ela contribui para a redução de doenças cardiorrespiratórias e para a melhoria da qualidade do ar. Estamos acelerando a transição energética da maior cidade do país e consolidando uma política pública que já é referência nacional e internacional", afirmou o prefeito.

Ainda segundom a prefeitura, a nova frota deixará de consumir aproximadamente 20 milhões de litros de diesel por ano e evitará a emissão anual de mais de 45 mil toneladas de dióxido de carbono (CO2), além da redução de 110,6 toneladas de óxidos de nitrogênio (NOx) e de 0,9257 tonelada de material particulado.

A frota elétrica de 1.759 ônibus é composta por 1.570 modelos movidos a bateria e 189 trólebus. Em operação, esse conjunto deixa de emitir aproximadamente 130 mil toneladas de CO2 por ano e evita o consumo de cerca de 57 milhões de litros de diesel anualmente, segundo divulgou a gestão.