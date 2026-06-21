SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mulher de 49 anos foi vítima de um sequestro-relâmpago na tarde deste sábado (20), na porta de um salão de beleza no Campo Limpo, na zona sul de São Paulo.

Segundo o boletim de ocorrência, ela foi abordada por dois indivíduos armados ao chegar ao estabelecimento para fazer as unhas. Os criminosos entraram junto com ela ao salão, onde assaltaram funcionários e clientes. Uma câmera de segurança registrou parte da ação.

A manicure que atenderia a mulher relatou que ela e os clientes foram mantidos no estoque do estabelecimento e ameaçados pelos assaltantes. Cinco celulares foram roubados.

Em seguida, os criminosos obrigaram a vítima a voltar ao próprio veículo, um Jeep Commander, e a sequestraram. A vítima relatou em depoimento que eles transferiram R$ 2.900 via Pix de sua conta bancária durante o trajeto, além de roubarem seu celular e suas joias, incluindo um par de brincos avaliado em R$ 20 mil.

Com o auxílio do marido da vítima, a polícia rastreou o celular dela e constatou que o automóvel seguia em direção ao município de Taboão da Serra, na Grande São Paulo. A Guarda Civil Municipal localizou a vítima na rodovia Régis Bittencourt, nas proximidades de Itapecerica da Serra e Juquitiba, onde ela havia sido abandonada pelos criminosos.

De acordo com a Secretaria de Segurança de São Paulo (SSP-SP), a Polícia Civil realiza diligências para localizar os autores. Até a publicação desta reportagem, os suspeitos não haviam sido identificados nem presos. O caso foi registrado no 89º Distrito Policial, no Portal do Morumbi, como roubo e extorsão.

Outros casos

Em outubro do ano passado, uma mulher de 58 anos foi vítima de um sequestro-relâmpago no estacionamento de um supermercado também na zona sul paulistana. Ela ficou sob poder dos criminosos e foi obrigada e fazer transações financeiras.

Já em 6 de janeiro deste ano, uma mulher foi sequestrada no estacionamento de um supermercado na avenida das Nações Unidas, em Santo Amaro, na zona sul, quando ia entrar em seu carro após fazer compras.

A vítima contou que os criminosos pegaram o telefone celular dela e tentaram fazer transferências via Pix, sem sucesso. Ela foi abandonada na rodovia Anhanguera.