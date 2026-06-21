BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Credenciais de acesso de dois agentes da Defesa Civil do Pará foram usadas no disparo de alertas falsos a milhões de celulares na noite de sexta-feira (19) e na madrugada de sábado (20).

Os alertas de "misantropia" e "ataque alienígena", entre outros textos, chegaram a celulares de seis capitais (São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba e Rio Branco), além da população de diversos municípios de São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal ?totalizando sete estados e o DF alcançados.

Em documentos enviados à Polícia Federal e obtidos pela Folha, o governo federal diz que "agrava a ocorrência" o fato de os alertas terem sido direcionados a diversas regiões com credenciais de agentes estaduais autorizadas a enviar mensagens apenas para o Pará.

A principal suspeita do governo é de que um hacker usou as senhas dos dois agentes do Pará para emitir os alertas.

"Assim, além do possível uso indevido de credenciais, há indício de que o agente conseguiu operar a plataforma sem a devida restrição territorial, emitindo ou tentando emitir alertas para áreas nas quais os usuários não deveriam possuir permissão de envio", afirma documento da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil.

Em entrevista coletiva no sábado, o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff, afirmou que "tudo indica" que o incidente não foi causado por "uma pessoa do sistema de proteção e Defesa Civil, cadastrada e com possibilidade de acesso regular". "Tudo leva a crer que foi um ataque hacker, crime cibernético", disse.

Na madrugada de sábado, a Defesa Civil Nacional declarou que a plataforma de envio de alertas sofreu uma invasão e foi retirada do ar por volta de 1h30. Também informou que acionou a PF (Polícia Federal) para investigar o caso.

Uma investigação preliminar, que apura informações antes da abertura de um inquérito policial formal, foi aberta no sábado.

Neste domingo (21), o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional afirmou, em nota, que "não confirma hipóteses sobre a dinâmica do incidente cibernético e aguarda a conclusão da apuração técnica e policial".

A pasta também disse que o sistema de alertas está operacional, mas possíveis disparos só poderão ser feitos pelo Cenad (Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres), pois o acesso dos estados foi fechado. Caso seja necessário enviar alertas de eventos climáticos extremos enquanto seguem as averiguações, a Defesa Civil de cada estado deverá acionar o Cenad.

O documento enviado à PF mostra que os primeiros dois alertas foram emitidos pela conta do mesmo agente, sendo que o primeiro foi direcionado ao estado do Rio de Janeiro, às 23h41, com a mensagem "misantropo ADRESS RJ burros dms pprt".

Às 23h45, celulares em Curitiba receberam o alerta falso de "misantropia", palavra que denota aversão, desconfiança ou desprezo por pessoas e pela espécie humana.

Os oito alertas seguintes foram feitos entre 1h20 e 1h23, com a conta de um segundo agente estadual do Pará, principalmente com a palavra "misantropi4".

Nove mensagens foram repassadas pelo canal Defesa Civil Alerta, que usa tecnologia cell broadcast e envia mensagens aos aparelhos que estão sob alcance de antenas de telefonia da região em risco.

Apenas no caso de Belo Horizonte, o alerta foi feito pelo sistema de mensagens de texto (SMS) da Defesa Civil, com a mensagem "Defesa Civil: ATAQUEALIENIGENA,HUMANOSCHEGAMOSmisantropo", segundo o documento do governo.

Todas as mensagens foram classificadas no sistema como "nível extremo", usado em situações em que a população deve adotar "ação imediata de proteção". "Os alertas foram associados a diferentes categorias de ameaça, como ALAGAMENTOS, TORNADO e DESLIZAMENTOS", diz o documento enviado à PF.

A Defesa Civil ainda disse aos investigadores que a equipe que faz a gestão da plataforma bloqueou a credencial utilizada nos dois primeiros envios, sendo que a outra credencial do órgão no Pará passou a ser utilizada.

"As mensagens registradas não apresentam conteúdo técnico, institucional ou compatível com os protocolos de Proteção e Defesa Civil. Ao contrário, contêm expressões ofensivas, incoerentes e sem relação com eventos reais, incluindo termos como 'misantropia', 'misantropo' e menção a 'ATAQUE ALIENÍGENA'", afirma o documento.

O suposto ataque hacker atingiu a plataforma Idap (Integração de Dados de Alerta à População). Em documentos internos, a Defesa Civil Nacional afirma que abriu um chamado de incidente de segurança junto ao CTIR Gov (Centro de Prevenção, Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos do Governo Federal).

"O incidente consistiu no acionamento não autorizado do sistema Defesa Civil Alerta (DCA), com o consequente envio indevido de mensagens à população, sem qualquer solicitação ou validação por parte das autoridades competentes de proteção e defesa civil", diz a pasta.

As informações dos alertas também são registradas em outros canais, como na plataforma Maps, do Google. No Paraná, por exemplo, o aplicativo mostrava no sábado um alerta extremo de deslizamentos de solo, gerado a partir da informação falsa disparada pela Defesa Civil.

Cronologia dos 10 alertas falsos disparados pela Defesa Civil

1h23: São Paulo (estado), na categoria "alagamentos", com a mensagem "Defesa Civil: misantropi4"

1h22: Belo Horizonte, via SMS, na categoria "tornado", com a mensagem "Defesa Civil: Civil:ATAQUEALIENIGENA,HUMANOSCHEGAMOSmisantropo

1h22: Salvador, na categoria "alagamentos", com a mensagem "Defesa Civil: misantropi4"

1h22: Mato Grosso do Sul, na categoria "tornado", com a mensagem "Defesa Civil: misantropi4"

1h22: Rio Branco, na categoria "alagamentos", com a mensagem "Defesa Civil: misantropi4"

1h22: Distrito Federal, na categoria "alagamentos", com a mensagem "Defesa Civil: misantropi4"

1h22: Rio de Janeiro (capital), na categoria "alagamentos", com a mensagem "Defesa Civil: misantropi4"

1h22: São Paulo (capital), na categoria "alagamentos", com a mensagem "Defesa Civil: misantropi4"

23h45: Curitiba, na categoria "deslizamentos", com a mensagem "Defesa Civil: misantropia"

23h41: Rio de Janeiro (estado), na categoria "deslizamentos", com a mensagem "Defesa Civil:misantropo ADRESS RJ burros dms pprt"