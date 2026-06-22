BOGOTÁ, COLÔMBIA (FOLHAPRESS) - A semana ainda começa gelada na cidade de São Paulo, com temperaturas mínimas em torno dos 10°C nesta segunda-feira (22).

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura, no decorrer do dia o predomínio de sol favorece a elevação das temperaturas, com máximas que podem ultrapassar os 26°C.

A propagação de uma frente fria pelo litoral paulista, porém, muda o tempo na terça (23), com chuvas isoladas já no período da manhã. À tarde, as instabilidades ganham força e provocam chuvas mais intensas, com rajadas de vento, segundo o CGE. Os termômetros marcam entre 13°C e 20°C.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) afirma que pancadas de chuva são esperadas também para o decorrer da semana em São Paulo. As mínimas devem ficar perto dos 15°C.

Para terça-feira o instituto emitiu um alerta de perigo potencial por chuvas intensas para quase todo o estado de São Paulo, com declínio acentuado de temperatura (queda de 3°C a 5°C) na porção oeste do território paulista.

A partir de quarta-feira (24) o frio deve aumentar, e há alerta do Inmet para geadas na região Sul do Brasil.

A semana ainda começa gelada na cidade de São Paulo, com temperaturas mínimas em torno dos 10°C nesta segunda-feira (22).

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura, no decorrer do dia o predomínio de sol favorece a elevação das temperaturas, com máximas que podem ultrapassar os 26°C.

A propagação de uma frente fria pelo litoral paulista, porém, muda o tempo na terça (23), com chuvas isoladas já no período da manhã. À tarde, as instabilidades ganham força e provocam chuvas mais intensas, com rajadas de vento, segundo o CGE. Os termômetros marcam entre 13°C e 20°C.

Chuva na cidade de São Paulo Rubens Cavallari - 2.fev.26 Folhapress Nuvens escuras e carregadas cobrem uma grande área urbana com prédios residenciais e comerciais. A luz do sol é bloqueada, criando sombras intensas sobre a cidade. Imagem pequena **** O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) afirma que pancadas de chuva são esperadas também para o decorrer da semana em São Paulo. As mínimas devem ficar perto dos 15°C.

Para terça-feira o instituto emitiu um alerta de perigo potencial por chuvas intensas para quase todo o estado de São Paulo, com declínio acentuado de temperatura (queda de 3°C a 5°C) na porção oeste do território paulista.

A partir de quarta-feira (24) o frio deve aumentar, e há alerta do Inmet para geadas na região Sul do Brasil.