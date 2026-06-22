SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma briga entre clientes provocou correria e desespero no início da noite deste domingo (21) no Shopping Market Place, na Vila Cordeiro, zona sul de São Paulo.

A confusão começou em uma sala de cinema, supostamente por causa de uma injúria racial, e se espalhou pelos corredores do shopping.

Segundo uma testemunha, o cliente suspeito de cometer a injúria disse que estava armado e chegou a jogar spray de pimenta em um casal. Depois disso, ele saiu correndo do local.

Assustadas com a confusão e com a possibilidade de o homem estar armado, várias pessoas que estavam no centro de compras também correram e a Polícia Militar foi chamada. Não houve tiros e ninguém ficou ferido.

Uma mulher relatou nas redes sociais que ficou trancada com a família em uma loja de material escolar, pois os funcionários fecharam as portas e apagaram as luzes por segurança. Quando a situação ficou mais calma, a família foi direto para o estacionamento para ir embora.

Outra testemunha contou que o pânico aumentou quando a polícia chegou e ninguém sabia o que estava acontecendo. Pessoas que estavam no shopping ouviram gritos de socorro e saíram às pressas com medo de assalto ou atentado.