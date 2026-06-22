SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Receita Federal anunciou a realização de uma operação que pode resultar na maior apreensão de cocaína já feita na história do Brasil.

Receita apreendeu oito caminhões que transportavam 260 toneladas de madeira, cujas cargas teriam sido usadas para esconder cocaína líquida. Desse total, quatro caminhões foram apreendidos em Corumbá (MS) e outros quatro em Cáceres (MT), todos na região de fronteira com a Bolívia.

Estimativas preliminares da Receita apontam que até 20% da carga de madeira corresponde a cocaína. Na prática, isso significa que os oito caminhões transportavam 50 toneladas da droga, dado que, caso seja confirmado, vai resultar na maior apreensão de cocaína já realizada na história do Brasil.

Em escala global, essa quantidade seria a segunda maior já apreendida no mundo. Isso porque no começo deste mês o Chile apreendeu 100 toneladas de cocaína vindas da Bolívia, em um esquema similar ao deflagrado agora pelas autoridades brasileiras.

Cocaína era transportada de forma líquida misturada na madeira. A tentativa de ocultar substâncias ilícitas como a cocaína em cargas de madeira já é uma prática criminosa monitorada de perto por autoridades nacionais e internacionais, disse o órgão.

O uso de madeira para fins de contrabando envolve técnicas de camuflagem. Conforme a Receita, os criminosos buscam burlar a fiscalização alfandegária e policial em portos e fronteiras ao esconder a droga em cargas supostamente lícitas.

Drogas apreendidas no Brasil e no Chile têm origem na Bolívia. A operação foi conduzida pela Receita Federal com o apoio da Polícia Federal, do Exército e das autoridades da Bolívia e dos Estados Unidos.

Ministro da Fazenda disse que a operação é uma resposta do Brasil no combate ao tráfico internacional de drogas. "Confirmado o volume, será a maior apreensão de cocaína da história do Brasil - e uma das maiores já registradas no mundo. É uma resposta firme do Estado brasileiro à sofisticação das organizações criminosas que atuam no tráfico internacional", escreveu Dario Durigan em postagem nas redes sociais.

Polícia Federal assumiu a custódia da droga apreendida pela Receita. Caberá ao órgão apurar a destinação final do volume de cocaína retido.

Receita não informou se os motoristas dos caminhões apreendidos foram detidos. Também não foi revelado se eles são brasileiros ou de alguma outra nacionalidade.