O Jazz Livre, atração radiofônica da emissora, transmite nesta segunda-feira (22) uma edição especial em homenagem a Hermeto Pascoal, que faria 90 anos este ano. O programa também apresenta aos seus ouvintes obras de outro grande nome da música brasileira: o pianista, arranjador e produtor musical Eumir Deodato.

Falecido em 2025, Hermeto Pascoal continua sendo um dos maiores expoentes da música instrumental brasileira e mundial. Especialista em atravessar fronteiras estéticas, o artista conseguia extrair música dos mais simples instrumentos e objetos. Piano, saxofone, acordeon e flauta são apenas alguns dos instrumentos que o alagoano, nascido em 22 de junho de 1936, dominava. Nesta edição do Jazz Livre, o público aprecia obras como Tacho (ou Mixing Pot), tema do álbum lançado no exterior chamado Slaves Mass (1977); Montreaux e Chorinho Rádio MEC, música que unia Hermeto Pascoal à emissora.

Eumir Deodato é carioca e produziu e arranjou para nomes como Tom Jobim, Aretha Franklin, Frank Sinatra, Tony Bennett, Wes Montgomery, João Donato, Wilson Simonal e Björk. Dono de um groove ímpar ao piano, ele levou a raiz da música popular brasileira ao jazz fusion dos anos 60 e 70, tendo começado carreira no final dos anos 50 ao lado de Roberto Menescal e Durval Ferreira. Os ouvintes da Rádio MEC vão poder acompanhar as obras Carly & Carole, Rhapsody In Blue e Also Sprach Zarathustra, esta última integrante do álbum Prelude (1972), que alcançou mais de 5 milhões de cópias vendidas em todo o mundo.

Atração diária da Rádio MEC, no ar de segunda-feira a sexta-feira, na faixa das 21h, o Jazz Livre tem 1 hora de duração com o melhor repertório do gênero e da música instrumental. O programa apresenta várias edições inéditas por semana, ao vivo, geralmente, de segunda a quinta-feira.

A produção transmitida em tempo real oferece ao público a oportunidade para interagir através do WhatsApp (21) 99710-0537. Os ouvintes podem participar das edições e mandar sua mensagem para a equipe da emissora pública. Apresentado por Sidney Ferreira, o Jazz Livre tem produção de Anderson Domingos e Carlos Soca. A coordenação de produção fica com Rodrigo Soprana.

Rádio MEC

Conhecida de norte a sul do país como A Rádio de Música Clássica do Brasil, a Rádio MEC é consagrada pelo público por sua vocação direcionada à música de concerto. A tradicional estação dedica 80% de sua programação à música clássica e leva ao ar compositores brasileiros e internacionais de todos os tempos.

A Rádio MEC oferece aos ouvintes a experiência de acompanhar repertórios segmentados, composições originais e produções qualificadas. Ainda há espaço também para faixas de jazz e música popular brasileira, combinação que garante a conquista de novos públicos e agrada a audiência cativa.

Serviço

Jazz Livre Hermeto Pascoal e Eumir Deodato Segunda-feira (22), às 21h, na Rádio MEC

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