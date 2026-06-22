SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um vereador de Douradina (MS), Kaique Ferreira (PP), foi o único sobrevivente de um acidente de carro que deixou dois homens mortos e carbonizados, na manhã de ontem, na MS-379, uma área de zona rural entre Douradina e Dourados.

Kaique estava em um carro acompanhado por outros dois homens, que morreram no acidente. As vítimas fatais foram identificadas como Paulo Ricardo Targino Chinaider e Gustavo Bobi. As informações são do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul.

Paulo conduzia o veículo quando, em circunstâncias ainda a serem esclarecidas, ele teria perdido o controle da direção. O carro saiu da pista, bateu frontalmente contra uma árvore e pegou fogo.

Gustavo e Paulo morreram carbonizados. O vereador Kaique conseguiu sair a tempo do veículo, escapou das chamas e sobreviveu. Ele recebeu os primeiros atendimentos no local e depois foi encaminhado a um hospital com ferimentos leves.

Horas antes do acidente, Kaique postou em uma rede social que estava em uma festa. As informações iniciais são de que ele retornava do evento na companhia de Gustavo e Paulo, quando o acidente ocorreu.

Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. Conforme o órgão, foi registrado um boletim de ocorrência na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Dourados por homicídio culposo -quando não há intenção de matar- na direção de veículo automotor.

Caso segue sob investigação. A Polícia Civil quer determinar as circunstâncias do ocorrido. A perícia já esteve no local do acidente, mas o laudo técnico ainda não ficou pronto.

Prefeitura de Douradina lamentou o acidente e se solidarizou com as famílias de Gustavo e Paulo. "Neste momento de imensa dor, nos solidarizamos com seus familiares, amigos e toda a comunidade, rogando a Deus que conceda força, consolo e serenidade para enfrentar esta perda irreparável. Que suas memórias permaneçam vivas nos corações de todos que tiveram o privilégio de conhecê-los."

Kaique Ferreira não se manifestou até o momento sobre o acidente. O UOL tenta contato com a equipe dele. O espaço segue aberto para manifestação.