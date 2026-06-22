SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um fotógrafo de 42 anos foi sequestrado, ameaçado, agredido e queimado, em Osasco, na Grande São Paulo, depois de cair no chamado golpe do amor, na noite de domingo (21).

Ele usou um aplicativo de relacionamento para marcar o encontro com um homem que se passava por gerente de supermercado, mas na verdade era membro de uma quadrilha.

Eles combinaram de se encontrar na avenida Esporte Clube Corinthians Paulista. Ao chegar ao local, o fotógrafo foi surpreendido por cinco criminosos, que o renderam.

A vítima foi levada para um cativeiro em área de mata e mantida refém. O fotógrafo foi ameaçado de morte, sofreu agressões e queimaduras com barras de ferro. Ele foi obrigado a desbloquear o celular entregá-lo aos criminosos.

Em entrevista à TV Record, o fotógrafo contou que os homens entraram em suas contas e fizeram diversas transações via Pix, que somaram cerca de R$ 20 mil.

O segurança de um pronto-socorro, que fica próximo do cativeiro para o qual fotógrafo foi levado, estranhou a movimentação e acionou a Polícia Militar.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), os militares localizaram seis suspeitos. Um deles estava armado e teria apontado a arma para os agentes, que atiraram. Ele foi baleado e levado ao Hospital Regional de Osasco, onde permaneceu internado sob escolta. Os outros suspeitos conseguiram fugir.

Foram apreendidos um revólver com numeração raspada, munições e dois aparelhos celulares.

O caso foi registrado como roubo qualificado, lesão corporal decorrente de intervenção policial, legítima defesa e apreensão de objetos, no 5º DP de Osasco. As investigações continuam para identificar e localizar os demais envolvidos.