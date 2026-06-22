SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Três pessoas que supostamente fazem parte de uma quadrilha especializada em roubos de cargas de medicamentos foram presas neste domingo (21), em Duque de Caxias e Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro.

Prisões foram feitas pela Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Capital (DRFC-Cap). Os mandados foram cumpridos em endereços em Duque de Caxias, incluindo Vila Rosário, na Baixada Fluminense, e em Oswaldo Cruz, na Zona Norte, segundo nota da Polícia Civil enviada ao UOL.

Investigação começou após um assalto a carga de medicamentos na última quarta-feira (17). Câmeras de segurança flagraram o veículo usado no assalto, um polo branco, o que deu início às diligências.

Grupo tentou vender o carro usado no roubo numa rede social. A partir do anúncio, os agentes identificaram a mulher responsável pela tentativa de venda e, com o cruzamento de informações, chegaram aos três autores do crime.

Polícia apreendeu itens que ligam os presos ao roubo. Um casaco e um capacete encontrados durante as buscas são os mesmos que aparecem nas imagens das câmeras de segurança, além disso, os policiais também localizaram um simulacro de arma de fogo.

Delegacia apura envolvimento do grupo em outros roubos de cargas no estado. Os agentes agora tentam identificar outros participantes da quadrilha.