SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um padeiro foi sequestrado e morto por um colega de trabalho que havia sido demitido de uma padaria onde eles trabalhavam, em Piracicaba, no interior de São Paulo.

Lismar Santos de Jesus, 34, foi sequestrado de dentro do próprio quarto e morto por estrangulamento. O corpo dele foi encontrado ontem, em uma quadra de areia localizada no bairro Cecap. As informações são da Polícia Civil.

Principal suspeito do crime é um colega de trabalho de Lismar, identificado como Tássio. O suspeito havia sido demitido da padaria na sexta-feira (19) e as informações iniciais são de que ele teria matado a vítima por vingança. A polícia, porém, não esclareceu se houve alguma briga entre os dois ou se Lismar teve envolvimento na demissão do suspeito.

Tássio teve o apoio de dois comparsas para matar Lismar. Ele dividia quarto com a vítima, por isso tinha acesso ao cômodo onde Lismar dormia e, com a ajuda dos outros homens, tiraram ele à força do local, o mataram e depois abandonaram o corpo no Cecap.

Dois suspeitos foram presos por participação no crime. Um deles, de 45 anos, já estava preso por tentativa de homicídio, mas encontrava-se em liberdade por causa de saída temporária e deveria retornar à cadeia hoje. O outro suspeito tem 24 anos e já possui antecedentes por tráfico de drogas. Os dois agora responderão por homicídio qualificado.

O mentor do crime, Tássio, está foragido. Como os três suspeitos não tiveram os nomes completos divulgados, não foi possível localizar suas defesas. O espaço segue aberto para manifestação.

Corpo de Lismar já foi entregue para a família dele. O sepultamento do padeiro acontece nesta segunda-feira no Cemitério Municipal de Vila Rezende.