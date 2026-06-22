SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um menino de 10 anos ficou gravemente ferido após ter sido atingido na cabeça por uma trave metálica, em uma quadra esportiva de Itajaí (SC), na tarde deste domingo (21).

Criança está internada na UTI do Hospital Infantil Pequeno Anjo. O estado clínico do menino ainda é considerado "muito grave", segundo informou a unidade de saúde por meio de nota.

Menino deveria passar por uma cirurgia, mas a equipe médica adiou o procedimento. De acordo com o hospital, como ele sofreu traumatismo cranioencefálico e múltiplas fraturas em outras partes do corpo foi necessário entubá-lo e esperar até que o quadro dele fique estabilizado para realizar a cirurgia. Não há previsão de quando isso deve ocorrer.

Acidente ocorreu em uma quadra poliesportiva no bairro Nossa Senhora das Graças. O local estava em reformas, mas algumas crianças brincavam na quadra quando a trave caiu e atingiu o garoto.

Samu foi acionado e realizou os primeiros atendimentos. Na sequência, o garoto foi encaminhado ao hospital, onde está internado desde então.

Prefeitura de Itajaí lamentou o ocorrido e se solidarizou com os familiares do garoto. "Neste primeiro momento, a administração municipal está concentrando todos os esforços em prestar o apoio necessário à criança, acompanhando a situação e oferecendo suporte à família", disse nota divulgada.

Gestão municipal afirmou que, "após esse atendimento inicial", irá apurar o acidente. Conforme a prefeitura, será instaurado "um procedimento próprio, buscando esclarecer as causas do acidente e identificar eventuais responsabilidades".

O UOL entrou em contato com a Polícia Civil de Santa Catarina para questionar se o caso é investigado. Até o momento, nenhuma resposta foi enviada. Se houver, este texto será atualizado.