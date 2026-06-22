SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma criança de sete anos morreu na madrugada desta segunda-feira (22) após ser atingida por um tiro em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro.

Eduarda Cruz dos Santos, 7, morreu baleada na cabeça durante uma invasão no imóvel onde morava em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense (RJ). Segundo a Polícia Militar, homens armados entraram na casa da vítima na madrugada. No momento da invasão, estavam apenas a mãe e a criança.

Investigações iniciais das autoridades identificaram que o pai de Eduarda era o alvo dos criminosos. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

Os pais da criança prestaram depoimento na delegacia. Em entrevista ao jornal O Globo, Thais Iolanda, mãe de Eduarda, contou que, ao ouvir os invasores, mandou a filha se esconder no closet do quarto.

"Minha filha era inocente! Uma menina que era cheia de sonhos. Minha filha sonhava em ser policial. Eles arrombaram a nossa porta, a nossa casa", diz Thais Iolanda, mãe de Eduarda Cruz dos Santos.

A vítima deu entrada no hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, Eduarda foi internada em estado gravíssimo no Hospital Geral de Nova Iguaçu e recebeu atendimentos de emergência, mas morreu na manhã de hoje devido aos ferimentos. O corpo será encaminhado para o IML (Instituto Médico-Legal).