BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - A elefanta asiática Baby chegou no último sábado (20) ao Santuário de Elefantes Brasil, em Chapada dos Guimarães (Mato Grosso), após decisão da Justiça de Santa Catarina que determinou sua transferência do Beto Carrero World, em Penha (Santa Catarina), para o local.

Segundo o diretor do santuário, Raphael Bontempi, o animal permanece em quarentena enquanto aguarda o resultado de exames realizados depois da transferência.

Baby está em uma área de cerca de 6 hectares, o equivalente a 6,5 campos de futebol. Após a conclusão dos exames, ela deve ser integrada à área de outras cinco elefantas que estão no santuário e ocupam uma área de 28 hectares.

A previsão, diz Bontempi, é que o espaço seja ampliado para mais de 80 hectares até o próximo ano.

Antes da chegada de Baby, as elefantas tinham à disposição o equivalente a cerca de 55,9 mil m² por animal. Com a transferência, a média passa para 46,6 mil m² por elefanta.

Como comparação, uma norma de 2015 do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) estabelece área mínima de 1.500 m² para dois elefantes.

A transferência foi determinada por sentença do juiz Douglas Braida de Moraes, que acolheu uma ação civil pública movida pela ONG Princípio Animal e rejeitou a destinação da elefanta ao Animália Park, em Cotia (SP), como planejava o parque catarinense.

A decisão afirmou que a mudança para o Animália, onde Baby ficaria exposta ao público, representaria uma regressão de sua situação atual.

A elefanta não tem contato com visitantes desde 2024, quando o Beto Carrero anunciou o fim das atividades do zoológico, que funcionou durante mais de três décadas. O juiz declarou que a determinação se baseou nas características do animal, que tem estimados 32 anos e passou a maior parte da vida em cativeiro.

Após a publicação da decisão, o Beto Carrero World afirmou ter recebido a sentença com respeito e tristeza.

"Independentemente dos caminhos que levaram a esta decisão, nosso compromisso permanece o mesmo: garantir que todo o processo aconteça da forma mais segura, tranquila e cuidadosa possível para ela", declarou o parque. O Animália Park disse que não comentaria o caso.

A sentença condenou a J.B. World Entretenimentos S/A, proprietária do Beto Carrero World, a pagar cinco salários mínimos mensais ao santuário durante 12 meses após a chegada da elefanta a Chapada dos Guimarães. Os recursos deverão ser usados para alimentação, tratamentos de saúde e auxílio aos tratadores.

O juiz afirmou não haver evidências de maus-tratos no Beto Carrero, no Animália ou no santuário. Na decisão, declarou que "a evolução científica e jurídica conduz ao reconhecimento de que os animais não humanos não podem mais ser reduzidos à condição de meros objetos".

Segundo a sentença, a adaptação de Baby ao novo ambiente deverá ocorrer de forma gradual, com monitoramento dos riscos comportamentais e emocionais relacionados à mudança. O santuário também terá de apresentar relatórios veterinários bimestrais nos oito meses seguintes à transferência.