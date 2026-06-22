SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um fotógrafo de 42 anos foi sequestrado, ameaçado, agredido e queimado, em Osasco, na Grande São Paulo, depois de cair no chamado golpe do amor, na noite de domingo (21).

Ele usou um aplicativo de relacionamento para marcar o encontro com um homem que se passava por gerente de supermercado, mas na verdade era membro de uma quadrilha

Eles combinaram de se encontrar na avenida Sport Club Corinthians Paulista. Ao chegar ao local, o fotógrafo foi surpreendido por cinco criminosos, que o renderam.

A vítima foi levada para um cativeiro em área de mata e mantida refém. O fotógrafo foi ameaçado de morte, sofreu agressões e queimaduras com barras de ferro. Ele foi obrigado a desbloquear o celular entregá-lo aos criminosos.

Em entrevista à TV Record, o fotógrafo contou que os homens entraram em suas contas e fizeram diversas transações via Pix, que somaram cerca de R$ 20 mil.

O segurança de um pronto-socorro, que fica próximo do cativeiro para o qual o fotógrafo foi levado, estranhou a movimentação e acionou a Polícia Militar.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), os militares localizaram seis suspeitos. Um deles estava armado e teria apontado a arma para os agentes, que atiraram. Ele foi baleado e levado ao Hospital Regional de Osasco, onde permaneceu internado sob escolta. Os outros suspeitos conseguiram fugir.

Foram apreendidos um revólver com numeração raspada, munições e dois aparelhos celulares.

O caso foi registrado como roubo qualificado, lesão corporal decorrente de intervenção policial, legítima defesa e apreensão de objetos, no 5º DP de Osasco. As investigações continuam para identificar e localizar os demais envolvidos.

Saiba evitar o golpe do amor. E o que fazer se caiu nele

Fique atento ao golpe

Conheça alguns padrões relacionados ao estelionato sentimental

O golpista ou a quadrilha fisga a vítima nas redes sociais ou em aplicativos de namoro, onde as pessoas estão mais abertas a se relacionar

Utiliza fotografia de outra pessoa e diz ser estrangeiro. Quando a conversa migra para o WhatsApp, o número costuma ser internacional, o que dificulta sua rastreabilidade pela polícia

Trata a pessoa com gentileza e faz aproximações românticas, demonstrando interesse em relacionamento sério e vontade de morar no Brasil

Dificulta chamadas por vídeo ou encontros físicos

Fala sobre dinheiro, seja contando uma situação dramática, solicitando empréstimo ou convidando a pessoa a investir

Em golpes mais orquestrados, cria páginas falsas na internet ?como de logística, em casos que pretende enviar uma remessa para o Brasil

NÃO CAIA NO GOLPE DO AMOR

Veja dicas para se relacionar em aplicativos de namoro ou em redes sociais

Não fale sobre dinheiro

Jamais compartilhe dados bancários ou faça qualquer transação como PIX e transferência a pessoas com quem você só se relaciona pela internet. Às vezes, o golpista não tem pressa e conversa por meses com a vítima para obter confiança

Sempre desconfie

Cheque informações da pessoa na internet: aplicativos como o Google Lens (disponível em celulares Android) ou Live Text (na Apple) permitem que você escaneie ou tire uma foto do perfil com quem conversa e encontre links relacionados a ele na internet

Se informe sobre segurança nos apps

Aplicativos de namoro têm páginas sobre segurança digital, física e sobre orientação para denúncias

Denuncie

Não tenha receio de denunciar comportamentos suspeitos e/ou ofensivos

Faça chamadas por vídeo no app

Mesmo que alguns criminosos consigam forjar, tente ver o rosto da pessoa em uma chamada de vídeo e confirmar se é a mesma pessoa da foto

Opte por recursos de verificação

No Tinder, perfis com tíque azul são genuínos porque passaram por uma comprovação de identidade; é desejável que todos solicitem essa verificação na plataforma

Não caia na conversa de remessas presas na alfândega

Em casos de supostas remessas trancadas pela Receita, veja se a empresa está habilitada no Brasil. A autoridade alerta que o?pagamento de tributos?nunca?ocorre por meio de depósito/transferência em conta-corrente e que remessas expressas (courier) ocorrem só em empresas habilitadas pelo órgão

Não invista seu dinheiro por meio desse contato

Só invista em criptomoedas de forma independente: procure uma corretora brasileira credenciada e conheça seu agente

Não clique em links suspeitos

Não abra links enviados por alguém que você não conhece, especialmente em supostos convites de investimentos em criptomoedas ou de doações

Virei alvo de um golpista. O que faço?

Se você identificou que é vítima de um esquema, é possível ajudar outras pessoas antes de desmascarar o criminoso

Entre em contato com a polícia

Se você viu que a identidade da pessoa com quem conversa é falsa, entre em contato com a delegacia mais próxima para entender como pode colaborar. As delegacias de cibercrime são as mais indicadas. Abaixo, a lista por capital

Denuncie e bloqueie

Evite entrar em discussões. Após orientação da polícia, denuncie o perfil à plataforma e bloqueie de seus aplicativos