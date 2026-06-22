SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um fotógrafo de 42 anos foi sequestrado, ameaçado, agredido e queimado, em Osasco, na Grande São Paulo, depois de cair no chamado golpe do amor, na noite de domingo (21).
Ele usou um aplicativo de relacionamento para marcar o encontro com um homem que se passava por gerente de supermercado, mas na verdade era membro de uma quadrilha
Eles combinaram de se encontrar na avenida Sport Club Corinthians Paulista. Ao chegar ao local, o fotógrafo foi surpreendido por cinco criminosos, que o renderam.
A vítima foi levada para um cativeiro em área de mata e mantida refém. O fotógrafo foi ameaçado de morte, sofreu agressões e queimaduras com barras de ferro. Ele foi obrigado a desbloquear o celular entregá-lo aos criminosos.
Em entrevista à TV Record, o fotógrafo contou que os homens entraram em suas contas e fizeram diversas transações via Pix, que somaram cerca de R$ 20 mil.
O segurança de um pronto-socorro, que fica próximo do cativeiro para o qual o fotógrafo foi levado, estranhou a movimentação e acionou a Polícia Militar.
De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), os militares localizaram seis suspeitos. Um deles estava armado e teria apontado a arma para os agentes, que atiraram. Ele foi baleado e levado ao Hospital Regional de Osasco, onde permaneceu internado sob escolta. Os outros suspeitos conseguiram fugir.
Foram apreendidos um revólver com numeração raspada, munições e dois aparelhos celulares.
O caso foi registrado como roubo qualificado, lesão corporal decorrente de intervenção policial, legítima defesa e apreensão de objetos, no 5º DP de Osasco. As investigações continuam para identificar e localizar os demais envolvidos.
Saiba evitar o golpe do amor. E o que fazer se caiu nele
Fique atento ao golpe
Conheça alguns padrões relacionados ao estelionato sentimental
O golpista ou a quadrilha fisga a vítima nas redes sociais ou em aplicativos de namoro, onde as pessoas estão mais abertas a se relacionar
Utiliza fotografia de outra pessoa e diz ser estrangeiro. Quando a conversa migra para o WhatsApp, o número costuma ser internacional, o que dificulta sua rastreabilidade pela polícia
Trata a pessoa com gentileza e faz aproximações românticas, demonstrando interesse em relacionamento sério e vontade de morar no Brasil
Dificulta chamadas por vídeo ou encontros físicos
Fala sobre dinheiro, seja contando uma situação dramática, solicitando empréstimo ou convidando a pessoa a investir
Em golpes mais orquestrados, cria páginas falsas na internet ?como de logística, em casos que pretende enviar uma remessa para o Brasil
NÃO CAIA NO GOLPE DO AMOR
Veja dicas para se relacionar em aplicativos de namoro ou em redes sociais
Não fale sobre dinheiro
Jamais compartilhe dados bancários ou faça qualquer transação como PIX e transferência a pessoas com quem você só se relaciona pela internet. Às vezes, o golpista não tem pressa e conversa por meses com a vítima para obter confiança
Sempre desconfie
Cheque informações da pessoa na internet: aplicativos como o Google Lens (disponível em celulares Android) ou Live Text (na Apple) permitem que você escaneie ou tire uma foto do perfil com quem conversa e encontre links relacionados a ele na internet
Se informe sobre segurança nos apps
Aplicativos de namoro têm páginas sobre segurança digital, física e sobre orientação para denúncias
Denuncie
Não tenha receio de denunciar comportamentos suspeitos e/ou ofensivos
Faça chamadas por vídeo no app
Mesmo que alguns criminosos consigam forjar, tente ver o rosto da pessoa em uma chamada de vídeo e confirmar se é a mesma pessoa da foto
Opte por recursos de verificação
No Tinder, perfis com tíque azul são genuínos porque passaram por uma comprovação de identidade; é desejável que todos solicitem essa verificação na plataforma
Não caia na conversa de remessas presas na alfândega
Em casos de supostas remessas trancadas pela Receita, veja se a empresa está habilitada no Brasil. A autoridade alerta que o?pagamento de tributos?nunca?ocorre por meio de depósito/transferência em conta-corrente e que remessas expressas (courier) ocorrem só em empresas habilitadas pelo órgão
Não invista seu dinheiro por meio desse contato
Só invista em criptomoedas de forma independente: procure uma corretora brasileira credenciada e conheça seu agente
Não clique em links suspeitos
Não abra links enviados por alguém que você não conhece, especialmente em supostos convites de investimentos em criptomoedas ou de doações
Virei alvo de um golpista. O que faço?
Se você identificou que é vítima de um esquema, é possível ajudar outras pessoas antes de desmascarar o criminoso
Entre em contato com a polícia
Se você viu que a identidade da pessoa com quem conversa é falsa, entre em contato com a delegacia mais próxima para entender como pode colaborar. As delegacias de cibercrime são as mais indicadas. Abaixo, a lista por capital
Denuncie e bloqueie
Evite entrar em discussões. Após orientação da polícia, denuncie o perfil à plataforma e bloqueie de seus aplicativos