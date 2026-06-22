SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem morreu após ser baleado no estacionamento de uma faculdade na Estrada de Itapecerica, no Capão Redondo, zona sul de São Paulo, na noite desta segunda-feira (22).

Segundo a Polícia Militar, a vítima é suspeita de ter tentado roubar uma pessoa no local. Um policial militar de folga teria presenciado a ação, reagido e iniciado o confronto.

Fachada da Unasp, localizada na estrada de Itapecerica, na zona sul de São Paulo Reprodução/Google Street View Entrada principal da UNASP com arco azul sobre a via, sinalização de trânsito amarela no asfalto e faixa de pedestres. À esquerda, prédio azul com letreiro 'Centro Universitário Fundação Educacional'.

O suspeito estava acompanhado de um segundo homem, que, segundo a polícia, fugiu em uma motocicleta laranja. Policiais militares realizam buscas na região para tentar localizá-lo.

A área foi isolada para perícia.

A reportagem procurou a assessoria de imprensa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mantenedora da Unasp (Centro Universitário Adventista de São Paulo), mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem.