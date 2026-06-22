SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ministério da Saúde vai voltar a incluir a vacina de reforço contra a poliomielite para crianças de quatro anos no calendário nacional de vacinação. A mudança vale a partir de 3 de agosto.

O novo esquema de vacinação terá três doses da vacina inativada de poliomielite (VIP) mais dois reforços. A aplicação será feita em etapas: aos dois, quatro e seis meses de idade, e reforços aos 15 meses e aos quatro anos.

Até 2024, o calendário previa três doses da VIP e dois reforços com a vacina oral poliomielite, a "gotinha". Agora o imunizante é aplicado exclusivamente por injeção.

As crianças que não foram vacinadas antes podem receber o imunizante até os quatro anos, 11 meses e 29 dias. Para aquelas que já tomaram as três doses e um reforço, a orientação é tomar o segundo reforço aos quatro anos, mantendo um intervalo mínimo de seis meses entre o primeiro e o segundo.

Quem começou o esquema vacinal na rede privada e for completá-lo na rede pública devem seguir o mesmo calendário.

Segundo nota do Ministério da Saúde, a decisão foi discutida com a Câmara Técnica Assessora em Imunizações (CTAI), o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) e a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas).

A doença é viral e pode causar paralisia infantil, especialmente nos membros inferiores. Em casos graves, pode levar à morte. Ela é transmitida por meio do contato direto com pessoas infectadas ou com água e alimentos contaminados.

O último caso de infecção pelo poliovírus no Brasil ocorreu em 1989, segundo o Departamento do Programa Nacional de Imunizações (DPNI). Em 1994, o país recebeu a certificação de área livre de circulação do poliovírus selvagem do seu território.