SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Defesa Civil emitiu nesta segunda-feira (22) um alerta para a chegada de chuva, ventos fortes e queda de temperatura em São Paulo até quarta-feira (24). Na sequência, uma massa de ar polar deve intensificar o frio no estado.

Frente fria deve provocar mudança no tempo. A expectativa é de chuva, rajadas de vento de até 60 km/h e queda acentuada das temperaturas em diversas regiões do estado.

Madrugadas devem concentrar o pico do frio. As menores temperaturas são esperadas para a madrugada e o amanhecer de terça-feira (23) e quarta-feira (24).

Frio deve persistir ao longo do dia. As temperaturas máximas serão o principal destaque da semana e devem permanecer baixas devido à nebulosidade e à falta de aquecimento.

Capital paulista terá tarde com sensação de frio. Na cidade de São Paulo, os termômetros devem variar entre mínima de 12°C e máxima de 15°C.

Oeste paulista deve ter temperaturas de um dígito. Em Presidente Prudente, os termômetros podem marcar 9°C pela manhã e atingir apenas 16°C durante a tarde.

MASSA DE AR POLAR VIRÁ NA SEQUÊNCIA

Defesa Civil emitiu alerta para a chegada da frente fria e massa polar na sequência. O órgão orientou a população a acompanhar os avisos meteorológicos e redobrar a atenção em áreas sujeitas a alagamentos e quedas de árvores.

Cuidados com população vulnerável foram recomendados. A Defesa Civil alertou para os riscos do frio intenso e pediu atenção especial a idosos, crianças e pessoas em situação de rua.