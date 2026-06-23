SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A 3ª Vara Criminal de Imperatriz, no Maranhão, condenou Jordélia Pereira Barbosa a 66 anos, oito meses e sete dias de prisão, em regime inicial fechado, pelas mortes de duas crianças e tentativa de matar a mãe delas com ovo de Páscoa envenenado, em abril do ano passado

A mulher de 36 anos foi condenada nesta segunda-feira (22) pelos crimes de duplo homicídio qualificado contra Luís Fernando, 7, e Evely Fernanda Rocha Silva, 13.

Os dois eram filhos de Miriam Lira Rocha, 37, namorada do ex-companheiro de Jordélia. O ovo de Páscoa envenenado foi enviado para a casa da família por meio de um mototaxista.

Miriam também comeu o chocolate e sobreviveu após internação em uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva). As crianças foram socorridas, mas não resistiram.

Os jurados reconheceram o duplo homicídio quadruplamente qualificado contra Luís Fernando e Evely. Segundo a decisão, a mulher assumiu o risco de provocar a morte das crianças, agiu por motivo torpe, usou veneno e teve como vítimas menores de 14 anos.

No caso da mãe das vítimas, o Conselho de Sentença reconheceu que a acusada praticou tentativa de homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, com emprego de veneno e mediante dissimulação.

Ao ser presa, em 2025, Jordélia admitiu ter comprado o ovo de Páscoa, mas negou o envenenamento. A defesa dela não foi encontrada após o julgamento.

Segundo a sentença, Jordélia viajou de Santa Inês para Imperatriz, usou disfarces, ficou hospedada em um hotel com identidade falsa e monitorou a rotina das vítimas.

A Justiça manteve a prisão preventiva da mulher e negou o direito dela recorrer em liberdade. A ré também foi condenada a pagar indenização por danos morais de 100 salários mínimos apenas para Miriam e de 400 salários mínimos para os pais das duas vítimas.