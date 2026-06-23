SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um incêndio de grandes proporções em dois galpões de uma distribuidora de peças para caminhão na rua Emílio Goeldi, 94, na Lapa, zona oeste de São Paulo, espalhou fumaça e cheiro forte de queimado para outros bairros da cidade na madrugada desta terça-feira (23).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo atinge materiais de plástico, papel e ferro. Dezesseis equipes da corporação foram enviadas ao local. A área afetada tem 10.000 metros quadrados.

Ninguém ficou ferido e, segundo os bombeiros, não há risco de propagação do fogo porque o incêndio foi isolado. No entanto, as chamas destruíram o prédio principal da empresa e há a possibilidade de desabamento.

Moradores de Perdizes, Pompeia, Barra Funda, Santa Cecília, região central e até da Vila Mariana, na zona sul, perceberam o avanço de uma nuvem escura e do cheiro no início da madrugada. Alguns se assustaram por achar que o fogo havia atingido o imóvel onde moram.

Há relatos também de dificuldade para respirar. Uma família precisou se trancar em um quarto vedado para conseguir ficar em casa.

"A Pompeia está completamente coberta de fumaça. Não dá para ver nada da janela", disse um morador do bairro da zona oeste. Outros chegaram a acordar por causa do cheiro e foram procurar informações sobre o ocorrido.