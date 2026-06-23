SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio de Janeiro faz operação no Morro Dona Marta, na zona sul, nesta terça-feira (23) contra integrantes do Comando Vermelho responsáveis pelo tráfico de drogas no local.

Nas redes sociais, moradores de Botafogo relatam intensa troca de tiros entre policiais e criminosos desde o final da madrugada.

Segundo a polícia, são cumpridos dezenas de mandados de prisão e de busca e apreensão. Até o momento, três criminosos foram capturados.

Várias viaturas da Polícia Civil foram estacionadas na rua São Clemente, principal acesso ao morro, e uma das mais movimentadas de Botafogo. A operação começou por volta de 4h, quando os disparos e explosões passaram a ser ouvidos.

A ação é realizada pela DRE-CAP (Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Capital) e decorre de quase dois anos de investigação, que identificou o responsável pelo gerenciamento das atividades criminosas no Morro Dona Marta, incluindo a coordenação da logística do tráfico de drogas, a distribuição de funções entre integrantes da facção e a manutenção do domínio territorial armado.

A operação conta com apoio de agentes da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais), do DGPE (Departamento-Geral de Polícia Especializada) e do DGPC (Departamento-Geral de Polícia da Capital), e faz parte da Operação Contenção, ofensiva do governo estado para tentar conter o avanço territorial do Comando Vermelho.