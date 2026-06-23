SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A linha 11-Coral da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) falhou na manhã desta terça-feira (23), o que causou atrasos e lotação de plataformas em São Paulo.

A falha ocorreu entre 6h05 e 6h20. Segundo a concessionária, o problema se deu no sistema automático de sinalização entre as estações Tatuapé e Brás.

Por isso, os trens começaram a circular em velocidade reduzida no trecho. "A CPTM pede desculpas pelos transtornos", disse em nota.

Por volta das 6h40, a Companhia informou que a situação estava normalizada. No entanto, passageiros ainda relataram demora e dificuldade na circulação. "Todo dia a linha 11 coral me atrasando e andando a 10km/h", escreveu uma das pessoas nas redes sociais.

Essa é a segunda ocorrência em menos de cinco dias. Na sexta-feira, a linha também operou com lentidão nas primeiras horas do dia após erro em um aparelho de mudança de via na região da estação Palmeiras-Barra Funda.