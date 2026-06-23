SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O rodízio de veículos na cidade de São Paulo será suspenso na tarde desta quarta-feira (24), das 17h às 20h, por causa do jogo do Brasil contra a seleção da Escócia pela Copa do Mundo.

O anúncio foi feito pela CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) na manhã desta terça-feira (23) a beneficia os veículos com placas de final 5 e 6.

As demais restrições, como rodízio de caminhões, zona de máxima de restrição à circulação de caminhões, e zona de máxima de restrição aos fretados, continuam em vigor.

As faixas exclusivas de ônibus não serão liberadas.

O rodízio restringe a circulação no anel viário da cidade nos períodos da manhã, das 7h às 10h, e da tarde, das 17h às 20h.

Durante o rodízio, os veículos ficam impedidos de circular no centro expandido, incluindo as vias que delimitam o chamado minianel viário, formado pelas marginais Tietê e Pinheiros, avenidas dos Bandeirantes e Afonso D'Escragnolle Taunay, Complexo Viário Maria Maluf, avenidas Tancredo Neves e Juntas Provisórias, Viaduto Grande São Paulo e avenidas Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello e Salim Farah Maluf.

Desrespeitar o rodízio é infração prevista no CTB (Código de Trânsito Brasileiro) e implica infração média, resultando em multa de R$ 130,16 e acréscimo de quatro pontos no prontuário do motorista.

TRÂNSITO RECORDE

O maior congestionamento do ano foi registrado na capital paulista às 18h do dia 15 de maio, uma sexta-feira, com 1.348 km de lentidão.

O recorde de trânsito da cidade de São Paulo foi em 5 de setembro de 2019, uma quinta-feira, antes da pandemia que esvaziaria as ruas. Às 18h30 daquele dia, a CET registrou 1.902 km de lentidão.

Desde março de 2023, o cálculo atual da companhia, em parceria com o aplicativo Waze, abrange 20 mil km de ruas e avenidas da capital paulista.