SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do Ministério Público de São Paulo deflagrou nesta terça-feira (23) uma operação para investigar uma quadrilha suspeita de invadir sistemas judiciais e repassar informações sigilosas ao PCC (Primeiro Comando da Capital).

Dois advogados foram presos temporariamente, conforme apurou o UOL. Além dos mandados de prisão, sete de busca e apreensão foram cumpridos por agentes do MP e militares nas cidades de Taquaritinga e Jaboticabal, no interior paulista.

Os defensores teriam usado credenciais de agente público. Com isso, de acordo com o MP, teriam tido acesso a sistemas informatizados do Judiciário e acessado ilegalmente processos protegidos por sigilo.

Os investigados, então, tiveram informações antecipadas a respeitos de medidas cautelares e repassaram a faccionados. Alguns dos integrantes, investigados por homicídios e outros crimes graves, conseguiram fugir antes do cumprimentos de medidas judiciais devido aos dados acessados.

Partes dos membros beneficiados do PCC estão foragidos até hoje. O órgão informou que tenta identificar todos os envolvidos e reunir provas a respeito do esquema a partir do material apreendido ao longo do dia.

Como a dupla presa não teve o nome divulgado, o UOL não pôde localizar suas defesas. O espaço segue aberto para manifestação.