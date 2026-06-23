SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um intenso tiroteio foi registrado na manhã desta terça-feira (23) durante mais uma fase da Operação Contenção, que mira integrantes do CV (Comando Vermelho), no Morro Dona Marta, na zona sul do Rio.

População registrou intenso tiroteio nas primeiras horas do dia. Moradores divulgaram vídeos nas redes sociais em que sequenciais sons de tiros são ouvidos. Um deles disse ainda que conseguiu escutá-los morando em uma comunidade ao lado, na Ladeira dos Tabajaras.

Um passageiro de ônibus foi baleado durante a ação policial. A empresa Rio Ônibus informou que o homem foi atingido dentro de um coletivo da linha 410 (Saens Pena x Gávea), em Botafogo. "Casos como esse comprometem diretamente a vida e a segurança de passageiros e rodoviários", acrescentou em nota.

A Polícia Militar informou que a vítima foi socorrida ao Hospital Miguel Couto. O UOL procurou a Secretaria Municipal de Saúde para saber seu estado, mas ainda não teve retorno.

Três suspeitos foram presos até o momento. Segundo a Polícia Civil, há dezenas de mandados de prisão, além de busca e apreensão, contra faccionados que atuam na comunidade. Alguns deles serão cumpridos ainda no sistema penitenciário.

Investigação teria mapeado estrutura e logística da organização no local. As atividades incluem a coordenação da logística do tráfico de drogas, a distribuição de funções entre integrantes da facção e a manutenção do domínio territorial armado no Morro.

Um grupo de turistas também ficou preso no Mirante Santa Marta durante o tiroteio por volta das 5h. O fotógrafo Ari Kaye gravou o momento de tensão e disse que foram liberados próximo das 7h. "Vivendo momento que jamais passei. Está tudo bem, mas foi uma manhã de terror no Rio de Janeiro.

A ação faz parte da Operação Contenção, cujo objetivo é conter e atacar o avanço territorial do CV. Conforme a polícia, mais de 360 criminosos foram presos e outros 137 mortos em confronto. Também foram apreendidas cerca de 480 armas, sendo 190 fuzis, além de mais de 51 mil munições.

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