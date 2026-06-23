SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de São Paulo faz uma operação na manhã desta terça-feira (23) para desarticular a chamada Sintonia Final da Leste, apontada como uma linha de comando do PCC (Primeiro Comando da Capital) ligada ao tráfico de armas e drogas.

Mandados de prisão são cumpridos contra os principais operadores do esquema, além de 21 de busca e apreensão. As ações ocorrem em endereços da zona leste da capital, em Atibaia, na Grande São Paulo, e em Itanhaém, no litoral.

Dois suspeitos foram presos até agora, segundo a polícia. Eles vão responder por organização criminosa, tráfico de drogas, comércio ilegal de armas e lavagem de capitais.

Um dos detidos é apontado como membro da sintonia da Leste e responsável pela logística de armas e drogas. Com antecedentes por crimes patrimoniais, tráfico e associação para o tráfico, ele foi preso no Paraguai em 2019 durante a apreensão de duas toneladas de maconha, armas e granada. No ano seguinte, ele liderou uma fuga em massa de estabelecimento prisional em Pedro Juan Caballero, que permitiu a saída da organização criminosa brasileira.

Já o segundo preso é descrito como articulador do crime entre a zona leste e a Baixada Santista. De acordo com a investigação, ele tem antecedentes por roubo e tráfico de drogas.

Investigação aponta que a Sintonia Final da Leste mantinha uma estrutura comandada por criminosos experientes e com ramificações no Paraguai. Policiais dizem que o grupo atuava em diferentes frentes, como logística de armas e drogas, além de lavagem de dinheiro.

Como o nome dos dois presos não foi divulgado, a reportagem não pôde localizar suas defesas. O espaço segue aberto para manifestação.