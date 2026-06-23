SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito de São Paulo Ricardo Nunes (MDB) lançou na manhã desta terça-feira (23) o aplicativo do sistema Smart Sampa, bandeira do mandatário para a segurança pública paulistana.

Chamado de Smart Sampa Cidadão, a plataforma está disponível para Android e iOS e permite que qualquer pessoa envie sua denúncia às autoridades policiais.

Embora conte com sistema de reconhecimento facial nas milhares de câmeras espalhadas pela capital, o aplicativo se voltará apenas à leitura e identificação de placas veiculares.

A plataforma funciona por geolocalização. A denúncia é anônima e ocorre a partir de fotos registradas pelo usuário. As imagens são enviadas automaticamente ao sistema do Smart Sampa e, se detectada alguma irregularidade na placa veicular, a polícia é imediatamente acionada.

"Hoje é um marco na segurança pública de nossa cidade, nosso estado e nosso país", afirmou o prefeito durante o lançamento do Smart Sampa Cidadão.

"O que mais incentiva o criminoso é o sentimento de impunidade. Ele acha que vai sair ileso, que vai ficar impune", disse Nunes. "Enquanto tiver um roubo, um assalto, a gente não vai sossegar", complementou.

O prefeito citou o caso do ciclista Vitor Medrado, morto a tiros em 2025 na região do Parque do Povo durante um assalto.

"Aquela moto fugiu e a placa foi registrada. O Smart Sampa e o Muralha Paulista registraram o percurso. A moto foi para Paraisópolis e o crime foi desvendado", afirmou.

Em março, a 30ª Vara Criminal de São Paulo condenou dois homens denunciados pela morte do ciclista. Um deles recebeu 28 anos de prisão e o outro, 22 anos, 2 meses e 20 dias por confessar o crime.

Nesta terça, Nunes declarou ter convicção de que o sistema do Smart Sampa "é importantíssimo", citou planos para aumentar o número de câmeras para 90 mil e disse que se "tiver espaço no orçamento, compro mais cem mil".

Nunes declarou também que o aplicativo levará o governo "a multiplicar em muito o combate ao crime" e disse que a segurança pública é um papel conjunto de todas as forças policiais, da GCM (Guarda Civil Metropolitana) às polícias estadual e federal.

Nos últimos meses, afirmou, "nós tivemos 864 motos apreendidas por adulteração de placa, 701 por furto, 659 por roubo e mais de 200 pessoas presas" pelo sistema Smart Sampa.

Helicóptero fará reconhecimento facial e leitura de placas de veículos

Além do Smart Sampa Cidadão, Nunes lançou também o chamado SmartCop, um helicóptero da prefeitura com uma câmera de alta precisão que funciona com reconhecimento facial e de placas veiculares.

O sistema opera a partir de visão térmica e sinais infravermelhos e consegue identificar suspeitos mesmo em meio a fumaça, neblina ou escuridão, afirmou a gestão municipal. A tecnologia, de acordo com o governo, é militar.

O helicóptero sobrevoa a cidade e identifica veículos e pessoas em tempo real. As imagens são automaticamente encaminhadas à central do Smart Sampa, que em caso de irregularidades encaminha até o local a viatura que estiver mais próxima.