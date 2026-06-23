SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um incidente marcou a programação do São João de Itapetinga, no interior da Bahia, na noite de ontem, 22. Parte da estrutura montada próxima ao palco principal cedeu enquanto o cantor Amado Batista se apresentava, causando momentos de tensão entre o público.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que parte da estrutura cede. Nas imagens, pessoas aparecem caindo após o desabamento, o que provocou correria e preocupação entre quem acompanhava a apresentação. Diante da situação, o show de Amado Batista precisou ser interrompido.

Apesar do susto, a Prefeitura de Itapetinga informou que nenhuma das vítimas sofreu ferimentos graves. Em nota, o município destacou que os envolvidos receberam atendimento imediato das equipes de emergência que estavam de plantão no evento, incluindo profissionais do Corpo de Bombeiros e da organização da festa. O município não divulgou quantas pessoas precisaram de atendimento médico.

Felizmente, os ferimentos registrados foram leves e os envolvidos receberam atendimento imediato pelas equipes do Corpo de Bombeiros e demais profissionais de apoio presentes no local, disse a prefeitura de Ipatinga em nota enviada ao UOL

No mesmo comunicado, a Prefeitura de Itapetinga informou que a estrutura passou por uma nova avaliação técnica e pelos ajustes necessários antes de ser liberada novamente. Segundo o município, após a confirmação de que o local oferecia condições seguras para o público, a programação do São João foi retomada e seguiu normalmente com o show.