SÃO PAULO, SP E RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio de Janeiro faz operação no morro Dona Marta, na zona sul, nesta terça-feira (23) contra integrantes do Comando Vermelho responsáveis pelo tráfico de drogas no local.

Nas redes sociais, moradores de Botafogo ?bairro que fica ao lado da comunidade? relatam intensa troca de tiros entre policiais e criminosos desde o final da madrugada.

Um homem foi baleado dentro de um ônibus da linha 410 (Saens Pena x Gávea), em Botafogo, vítima de bala perdida. O ferimento foi na perna direita. Ele foi levado para o Hospital Miguel Couto, está em estado estável e deve ser liberado hoje ainda.

Em nota, a Rio Ônibus disse que "repudia a rotina de extrema violência e insegurança que o setor vive na cidade. Casos como esse comprometem diretamente a vida e a segurança de passageiros e rodoviários. O transporte público precisa ser um ambiente seguro".

Segundo a polícia, são cumpridos dezenas de mandados de prisão e de busca e apreensão. Até o momento, três criminosos foram capturados.

Várias viaturas da Polícia Civil foram estacionadas na rua São Clemente, principal acesso ao morro, e uma das mais movimentadas de Botafogo. A operação começou por volta de 4h. Depois, rajadas de tiros e explosões passaram a ser ouvidos.

O fotógrafo Ari Kaye flagrou o momento em que tiros interromperam o passeio de pessoas que subiram com guias para ver o nascer do sol do mirante Dona Marta.

"Ninguém ficou preso, as pessoas não desceram por precaução do tiroteio que foi intenso. Durou cerca de 25 minutos a partir de 5h40", disse.

Nas imagens, algumas pessoas agacham enquanto outras tentam ver o que ocorria na comunidade. Na sequência, o sol já havia nascido e o grupo passou a tirar fotos com o sol ao fundo. Todos desceram em segurança.

A ação é realizada pela DRE-CAP (Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Capital) e decorre de quase dois anos de investigação, que identificou o responsável pelo gerenciamento das atividades criminosas no morro Dona Marta, incluindo a coordenação da logística do tráfico de drogas, a distribuição de funções entre integrantes da facção e a manutenção do domínio territorial armado.

A operação conta com apoio de agentes da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais), do DGPE (Departamento-Geral de Polícia Especializada) e do DGPC (Departamento-Geral de Polícia da Capital), e faz parte da Operação Contenção, ofensiva do governo estado para tentar conter o avanço territorial do Comando Vermelho.