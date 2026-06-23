CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Dois homens roubaram uma joalheria na tarde desta segunda-feira (22) dentro do shopping Crystal, no bairro Batel, em Curitiba. Uma vendedora foi feita refém e os suspeitos chegaram a atirar no centro de compras.

A dupla entrou na loja se passando por clientes e anunciou o roubo. Segundo a PM, eles deixaram a loja carregando dois sacos brancos com os produtos roubados e levando uma funcionária refém.

Na fuga, eles chegaram a disparar três vezes. Ninguém ficou ferido. Os suspeitos liberaram a vendedora na rua em frente ao shopping, quando embarcaram em um veículo que os aguardava com um terceiro suspeito.

Até a manhã desta terça-feira (23), ninguém havia sido preso.

"A PM prestou atendimento inicial dos fatos, realizou diligências visando localizar os criminosos, porém somente o carro usado no crime foi localizado momentos depois", disse a corporação em nota.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, por meio da delegacia de Furtos e Roubos.

Os investigadores analisam imagens de câmeras de segurança que registraram o momento do roubo e os rostos dos suspeitos.

Segundo o delegado Diego Martins, a loja ainda faz um levantamento sobre o tamanho do prejuízo, mas joias e dinheiro foram levados.

O delegado também informou em entrevista à imprensa nesta terça que uma pessoa que tem relação com o carro utilizado no roubo já foi ouvida, mas acabou liberada, porque não participou da ação.

Em nota, o shopping informou que "não houve feridos e está colaborando com a investigação, junto às autoridades competentes".

"O empreendimento segue em funcionamento", diz.